﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı

Fenerbahçe ve Milli Takım kalesini uzun yıllar koruyan Volkan Demirel, futbolu bıraktıktan sonra bir süre televizyonda yorumculuk yapmıştı.

Demirel, geçen sezon ise Fatih Karagümrük'ün başına geçerek ilk teknik direktörlüğe adım atmıştı.

Karagümrük, Volkan Demirel yönetiminde 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etmişti.

Sezon sonunda ise Karagümrük'le Demirel'in yolları karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı.

Volkan Demirel'in teknik direktör olarak sahalara geri döneceği ortaya çıktı.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe'nin Volkan Demirel'e teklif yaptığı ileri sürüldü.

Göztepe sezon başında da Demirel'le görüşmüş, ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bu kez yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi.