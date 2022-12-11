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Volkan Demirel: Benim oyuncularım kampta içebilir

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 16:21
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Volkan Demirel'den flaş sözler. Benim oyuncularım kampta içebilir

Volkan Demirel: Benim oyuncularım kampta içebilir
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Demirel, Tivibu Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası arasını devre arası kampı olarak görüyoruz. İlk geldiğimizde 3 döneme bölmüştük planlamamızı. Şu anda her şey plana uygun şekilde ilerliyor.

Biz geldiğimizde milli takım arası vardı ve o 10 günde takıma kendimizi iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Biz geldikten sonraki 7 haftada Fenerbahçe 16 puanla birinci, Hatayspor 13 puanla ikinci. Hedefimiz bu süreçte 15 puana ulaşmaktı, şu anda 14 puandayız. Kazanma odaklı ilerliyoruz.

Aslında benim futbol anlayışım ve tercih ettiğim sistem bu değil ancak mevcut kadroya göre uygun olan sistem neyse onu uyguluyoruz.

Ben biraz daha fizik ve savunma çalıştırıyorum şu anda. Çünkü kadromuz buna uygun. Belki oyuncularımızın pek hoşuna gitmiyor ancak doğru olan bu. Geriden oyun kurmaya kalkıp çok fazla gol yiyorsam o sistemi tercih etmem.

Ben oyuncularımdan daha doğrusu arkadaşlarımdan çok memnunum. Ağabey-kardeş ilişkisi var aramızda, onlar benim arkadaşlarım. Ancak tabii ki transfer döneminde takımı kuvvetlendirmeye çalışacağız.

Futbolcu Volkan Demirel olarak şu anki hoca halimle çalışmak isterdim. Çünkü benim takımlarımda rahatlık var. Kimseye hiçbir şey dayatmıyorum. Oyuncu normal hayatında bir kadeh birasını veya şarabını içebiliyorsa benim kampımda da içebilir. Bir kadehten kimse sarhoş olmaz.

Bertuğ'un şansı oynaması oldu. Genç oynatırsanız göz önünde olur, oynatmazsanız kimse görmez. Bertuğ'un fiziği, çabukluğu maşallah çok iyi durumda. Elimden geldiği kadar Türk futboluna katmaya çalışacağım onu.

Benim idolüm yok. Kendim örnek bir profil yaratmaya çalışıyorum. Tek hedefim Türk futboluna hizmet etmek, altyapıya önem vermek. Elimden geldiğince genç oyuncuları oynatmaya çalışacağım. 1 oyuncuya 5 milyon euro vereceğime o paraya tesis yapıp 10 tane 5 milyon euroluk oyuncu yetiştirmeliyiz.

Yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Planlama ile ilgili bir şey. Siz bir şeyi bir sayıda tutarsanız, insanlar o sayıyı tutturabilmek için uğraşıyor. Sayılarla kısıtlamak yerine herkesin kendi yorganına göre ayağını uzatması gerekiyor. Bizde şu an 5-6 tane yabancı oynuyor ama belki serbest olsa 3 yabancı oynayacak.

En büyük hayalim A Milli Takım'ın başına geçmek. Allah o günleri nasip ederse Türkiye'yi nasıl temsil edeceğimi inşallah en doğru şekilde insanlara gösteririm."

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