Volkan Konak, "Allah ile aldatanlar" diye isyan etti: Yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişileri açıkladı

Editör: Bengü Zorlu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala tanınmış isimlerden de iktidara yönelik eleştiriler yapılıyor. Son açıklamalardan biri, sevilen müzisyen Volkan Konak tarafından yapıldı.

AKP HÜKÜMETİNİN YOLSUZLUK LİSTESİNİ SIRALADI

Konak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; AKP hükümeti dönemi boyunca gerçekleşen yolsuzlukları böyle sıraladı; “Yimpaş, Deniz Feneri, Kombassan, İhlas Holding, Bosna Hersek yardım paraları, JetPA (Jet Fadıl), birçok bakanın, siyasilerin ve onların yakınlarının yolsuzlukları, Zarrab dosyası, Caprice Gold, SBK Holding, tarikat ve cemaat oluşumu altında yapılan sapkınlıklar, hırsızlıklar, devlet kurumlarının işgali, mafya liderlerinin itiraf ve ifşaları…

“ALLAH İLE ALDATAN, YAĞLI SAÇLI, DİŞLERİ VE SİCİLİ PASLI KİŞİLER!”

Mevcut hükümeti kastederek “Sizinle neden aynı inanç ve ideolojide olamayacağımı anladınız mı?” diyen Konak, "Be hey! ‘Allah ile aldatan’, yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişiler!” diyerek iktidarı yerden yere vurararak aynı zamanda seçmenlere çağrıda bulunmuş oldu.