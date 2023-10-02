190 TL'ye kapışılıyor kansere "dur" diyor. Hasadı başladı fabrikalar sıraya girdi. Mutfağın vazgeçilmezi

Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağının hasadı başladı. Litresi 180-190'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Mersin'de yetiştirilen zeytinin yağında tam bir şifa deposu bulunduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
190 TL'ye kapışılıyor kansere "dur" diyor. Hasadı başladı fabrikalar sıraya girdi. Mutfağın vazgeçilmezi

Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu için fabrikalarda mesai başladı.

Kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar birçok bölgede yetiştirilen zeytini bahçelere giren işçiler bin bir zahmetle topluyor. Toplanan zeytinler elekten geçirildikten sonra yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler kazanlara aktarılarak aspiratörden geçirilip yıkanıyor. Daha sonra kırıcıdan geçen zeytinler, 2 saatlik zahmetli yolculuğunun ardından sofraların vazgeçilmezi olan yağa dönüşüyor.

"LİTRESİ 180-190 TL"

2023 yılı zeytin sezonunun başladığını belirten Mersin Erdemli’deki zeytinyağı fabrikası sahibi Muhammed Gök, "Dünyadaki iklimsel değişiklikten bölgemiz de etkilendi. Rekolte düşüklüğü var fakat dünyanın Türkiye'den özellikle bölgemizden zeytin ve yağ talebinden dolayı ihracatta fiyat yükselmesi mevcut. Şu anda sızma zeytinyağının litresi 180-190 lira, toptan alım fiyatları gündemde. Bu da üreticimize bir şekilde yansıyacak. Rekolte düşüklüğünün aradaki fiyat farkı ile kapanacağını düşünüyoruz. İnşallah üreticilerimiz güzel bir sezon geçirir" dedi.

ZEYTİNYAĞININ SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

- Kalp sağlığını destekler: Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, kandaki LDL (kötü) kolesterol seviyesini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterol seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır.

- Kolesterol seviyelerini düşürür: Zeytinyağı, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan oleik asit bakımından zengindir,

- Beyin fonksiyonunu destekler: Zeytinyağı, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu antioksidanlar, beyin hücrelerini serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltabilir: Zeytinyağı, kanser riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltabilir: Zeytinyağı, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Cilt sağlığını destekler: Zeytinyağı, cildin nemlendirilmesine ve korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, cilt yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olabilir.

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