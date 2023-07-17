Wanda Nara'dan hastalığı sonrası flaş açıklama!

Wanda Nara açıklamasında, "Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Nara ayrıca, "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu. Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim. Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." dedi.

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile anlaştığı, ancak Wanda Nara'nın hastalığı sonrası Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelişi gecikti.