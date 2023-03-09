Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan isimlerinin gündeme gelmesinin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de adaylar arasında olduğu iddia edilmişti.

Gündeme gelen son hoca ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic oldu.

Bilic son olarak çalıştığı İngiltere'nin Watford takımından geçen hafta ayrılan Bilic'in de Türkiye'ye gelebileceği ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre Bilic de listede yer alıyor.