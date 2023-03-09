9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor

Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, İngiltere'nin Watford Kulübü ile yollarını ayırmıştı. Watford'un Türkiye'ye dönebileceği ileri sürüldü

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:32
Takip Et

Watford'tan ayrılan Bilic'in rotası Süper Lig mi?

Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
+
Aa
-

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan isimlerinin gündeme gelmesinin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de adaylar arasında olduğu iddia edilmişti.

Gündeme gelen son hoca ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic oldu.

Bilic son olarak çalıştığı İngiltere'nin Watford takımından geçen hafta ayrılan Bilic'in de Türkiye'ye gelebileceği ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre Bilic de listede yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
3
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
4
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
5
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
7
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu
﻿Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu
﻿Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu
﻿İsrail’de sivil itaatsizlik günü gösterileri başladı
﻿İsrail’de sivil itaatsizlik günü gösterileri başladı
﻿İsrail’de sivil itaatsizlik günü gösterileri başladı
﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?
﻿Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
﻿Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
﻿Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.