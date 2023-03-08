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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan veda mesajı

Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan veda paylaşımı geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:07
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Uğurcan Çakır'dan veda mesajı yayınladı

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan veda mesajı
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Trabzonspor’da dün akşam saatlerinde istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı’ya bir veda da Kaptan Uğurcan Çakır’dan geldi.
Sosyal medya hesabından Abdullah Avcı ile bir fotoğrafını yayınlayan Uğurcan Çakır, “Tanıştığım ilk günden bu yana her zaman pozitif yaklaşımınızla bir teknik direktörden fazlası oldunuz. Size çok şey borçluyuz. Eminim isminiz bu kulübün Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan efsaneleri arasında sonsuza kadar yer alacaktır. Her şey için teşekkürler Hocam…” ifadelerini kullandı. 

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