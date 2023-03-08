Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan veda mesajı

Trabzonspor’da dün akşam saatlerinde istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı’ya bir veda da Kaptan Uğurcan Çakır’dan geldi.

Sosyal medya hesabından Abdullah Avcı ile bir fotoğrafını yayınlayan Uğurcan Çakır, “Tanıştığım ilk günden bu yana her zaman pozitif yaklaşımınızla bir teknik direktörden fazlası oldunuz. Size çok şey borçluyuz. Eminim isminiz bu kulübün Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan efsaneleri arasında sonsuza kadar yer alacaktır. Her şey için teşekkürler Hocam…” ifadelerini kullandı.

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