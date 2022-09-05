Weghorst'tan sert tepki: Josef haksız kırmızı yedi

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Ankaragücü karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Weghorst, şunları söyledi:



- Çok önemli bir 3 puan. Çok iyi reaksiyon gösterdik 1-0 yenik duruma düştükten sonra. Çok önemli galibiyet aldık.

- Maç sonu olanlar... Olanlar normal deği. Çok yanlış olaylar. Türk insanların duygularıyla hareket ettiğini biliyorum ve bunu seviyorum. Ama bu olanlar yanlış. Takım arkadaşım Cenk'e biri vurdu. Bu ağır cezalandırılmalı. Bence kabul edilmez şeyler yaşandı.

- Bu yaşananlardan sonra Josef kırmızı kart yedi maçtan sonra. Ama Josef sahaya giren birini çıkarıyordu. Bu nedenle kırmızı kart görmüş. Umarım ceza almaz bu nedenle. Çok yanlış bu.