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Weghorst ilk kez oynadı, Manchester United puan kaybetti

Beşiktaş'tan giden Weghorst'un ilk kez forma giydiği maçta Manchester United, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 06:20
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Weghorst'lu Manchester United, ligde 5 maç sonra puan kaybetti

Weghorst ilk kez oynadı, Manchester United puan kaybetti
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Selhurst Park'ta oynanan maçın ilk yarısını Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı.

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.

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