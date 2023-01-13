Beşiktaş Weghorst'tan alacağı parayı açıkladı

Beşiktaş, Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici Transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”
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