Weghorst'tan Beşiktaş ve Messi itirafı

Beşiktaş taraftarının unutamadı yıldız futbolcu Wout Weghorst, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Weghorst, "Her zaman her şeye çok çabuk uyum sağladım. Hangi seviye olursa olsun hemen her yerde rekabet edebildim" derken "Hollanda'da 1. Lig'e geldiğimde Heracles Almelo'nun kadrosunda gerçekten çok sayıda yıldız oyuncu vardı. Başaramayacağımı ve yeterince iyi olmadığımı söyleyen çok kişi vardı. Bununla her zaman savaştım. Yolum kolay değildi ama benim için başka alternatif de yoktu" ifadelerini kullandı.

MESSI KONUSU

Dünya Kupası performansını değerlendiren Hollandalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: Dünya Kupası'nda oynamak benim için çılgınca bir durumdu. Arjantin'e penaltılarda kaybetsek bile çok önemli bir andı benim için. 2-0 gerideyken oyuna girmiştim ama her şey benim için çok iyi gitmişti.

Lionel Messi ile yaşadıkları tartışmaya değinen Weghorst, "Sahaya çıktığım zaman karşımda kimin olduğunu umursamam. Maç sonu ona elimi uzattım ama o kabul etmedi. Sonra birden tepki göstermeye başladı. Bu benim için bir sorun değil. Bu kadar büyük bir oyuncunun bana kızmasını bir iltifat olarak görüyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI...

Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuşan yıldız golcü, "Birçok deneyim yaşadım. Sadece oyuncu olarak değil, kişi olarak da çok büyüdüm ve geliştim. Burnley ile ilk kez Premier Lig'de oynadım ve hayalimi gerçekleştirdim. İstanbul'da taraftarlarla hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir tutku yaşadım. Sonra Manchester United'da oynama şansım geldi ve bir çocukluk hayalim daha gerçekleşti" ifadelerini kullandı.