Weghorst: Bu unutulacak bir konu değil

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2 yendiği maçtan sonra konuşan Wout Weghorst, iyi oynadıklarını belirterek, "Farklı kazandık. Daha da farklı olabilirdi" dedi.
Rakiplerinden 2 de gol yediklerini hatırlatan Weghorst, "Tamam, performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
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