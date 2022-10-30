Weghorst: Bu unutulacak bir konu değil

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2 yendiği maçtan sonra konuşan Wout Weghorst, iyi oynadıklarını belirterek, "Farklı kazandık. Daha da farklı olabilirdi" dedi.

Rakiplerinden 2 de gol yediklerini hatırlatan Weghorst, "Tamam, performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.