Şenol Güneş neyi değiştirdi, Cenk Tosun'a ne söyledi. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Valerien Ismael'in saçma sapan taktikleri, değişiklikleri geride kaldı artık. Şenol Güneş daha ilk maçında bekleneni yaptı. Daha bir takım görüntüsü vardı Beşiktaş'ta.

Zaten bunu herkes bekliyordu. Cenk Tosun Şenol hoca gelir gelmez kendisini ilk onbirde buldu. Bu Cenk'in kendisine olan güvenini tekrar kazanmasını sağladı elbette ki. Maçtan önce de bir şeyler söyledi. Sanırım nasıl futbolcu olduğunu anlattı kendisine. Ayrıca Beşiktaş geriden uzun toplarla çıkmayı bıraktı, organize atak geliştirmeye çalıştı. Kalede de Ersin'in yerine topu ayağı ile oyuna daha iyi sokan Mert vardı.

Cenk de bunun karşılığını verdi. Bir takımın hücum gücünü nasıl zenginleştirebileceğini gösterdi. Hocasını utandırmadı. Eğer izlemişse maçı Valerien Ismael de "Ben bu adamı nasıl göremedim" diye utanmıştır herhalde. Cenk'in oynaması şimdiye kadar ileride yalnızlık çeken Weghorst'u da rahatlattı elbette.

Maça hızlı giren Beşiktaş, daha 4. dakikada Cenk'in penaltı golüyle öne geçti. Cenk 33. dakikada Weghorst'un golünde de asisti yapan adamdı.



Beşiktaş farklıydı farklı olmasına da. Bazı alışkanlıklar hemen değiştirilemiyor demek ki. Bireysel hatalar özellikle defansta yine fazla sırıttı. Yine böyle bir hatada Ümraniyespor 45'te Del Valle ile umutlandı.

Oyun Şenol Güneş'i memnun etmemiş olacak ki ikinci yarıya 3 değişiklikle sürdü takımını. İki beki ve etkisiz Dele Alli'yi aldı dışarı. İyi oynayanları almadı yani; kötü oynayanları aldı. Yerlerine de Redmond, Umut ve Tayfur'u soktu.

Değişiklikler Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Özellikle de hücumda. Pozisyonlar da peş peşe geldi zaten. 48'de Redmond ve Weghorst'un vuruşlarını kaleci Anıl mükemmel refleksleriyle kurtardı ama 48'de Josef'in ceza alanına havalandırdığı topu kafasıyla indirip sonra da kaleye yollayan Tayyip Talha'nın vuruşuna yapacak bir şeyi yoktu.

Oyun Beşiktaş'ın daha gol atacağını gösteriyordu. 57'de Avounou'nun farkı yine bire indirmesine rağmen fark bekleniyordu. 62'de Cenk Tosun'un Redmond'un ortasında topu kafayla filelere göndermesi geldi peşinden. 78'de de Gedson Fernandes'in nefis pasında Weghorst'un kaleciyi de geçerek topu ağlara yollamasını izledik ve bu gol maçın skorunu 5-2 olarak ilan etti.

Zaman zaman Ümraniye de pozisyon buldu ama bu kez Beşiktaş'ın kalesinde bir kaleci olduğunu da gördük. Mert çıkardı bunları. Kaleye her gelen top gol olmadı yani.

Şenol Güneş bildiğiniz gibi. Bıraktığı yerden başladı. Zaten yıllar da değiştirememiş hocayı. Yine filinta gibi. Sonlarda Weghorst'u oyundan alması her zamanki gibi tribünlere alkışlatmak istemesindendi.

Şu da görüldü ki Güneş'in gelmesi en çok golcülere yaradı, yarayacak. Bu sezon gol kralı da Beşiktaş'tan çıkarsa eminim ki kimse şaşırmayacak.

Lig tekrar başlıyor Beşiktaş için. Haftaya oynayacakları Galatasaray maçından çıkacak sonuç bu başlangıcın nasıl devam edeceğini göstermesi açısından önemli olacak.