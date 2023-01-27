WhatsApp'tan üç yeni güncelleme: Paylaşılan WhatsApp Durum'a düzenleme geliyor

Whatsapp uygulamada yeni üç güncelleme yapacağını açıkladı. Klavye üzerinden değişebilecek özellik üzerinde çalışan WhatsApp yönetimi özelliklerin Android cihazlara geleceğini açıkladı.

WABetaInfo’nun duyurusuna göre WhatsApp, Android sürümü için durum güncellemelerini değiştirmeye başladı. Metin araçlarıyla ilgili olacak bu güncellemeye dair eklenen yazı tiplerinin klavye üzerinden daha kolay bir şekilde değişeceği ifade edildi. Kullanıcılar, bu şekilde yazı tipleri arasında daha kolay bir geçiş imkanına sahip olacak.

İkinci özelliğe göre ise durum güncellemeleri için yazılan metinler; sağa, sola ya da tercihe bağlı ortalı bir şekilde hizalanabilecek. Bu özellikle birlikte, yazı odaklı durum güncellemeleri için daha çok tercih ediliyor. Yenilik sayesinde herhangi bir metin şeklinde paylaşılan durumlar, daha düzenli bir biçimde görünecek.

WhatsApp Android durum güncellemeleri için test edilen son özelliğe göre metnin arka planı tercihe göre renk değiştirecek. WhatsApp kullanıcıları, durumun arka fonunu ya da metnin arka planını daha iyi kontrol edecek.

Android WhatsApp durum güncellemeleri için yeni metin düzenleme araçları, şu anda test aşamasında bulunuyor. Yeniliklerin kararlı sürüme ne zaman geleceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.