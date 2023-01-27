27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp'tan üç yeni güncelleme: Paylaşılan WhatsApp Durum'a düzenleme geliyor

WhatsApp son duyurusunda Android cihazlar için yeni güncellemeler yapacağını belirtti. Özelliklerin WhatsApp durum için yapılacağını belirten uygulama yöneticileri metin konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:39
Takip Et

WhatsApp Durum'a metin düzenlemesi özelliği geldi

WhatsApp'tan üç yeni güncelleme: Paylaşılan WhatsApp Durum'a düzenleme geliyor
+
Aa
-

Whatsapp uygulamada yeni üç güncelleme yapacağını açıkladı. Klavye üzerinden değişebilecek özellik üzerinde çalışan WhatsApp yönetimi özelliklerin Android cihazlara geleceğini açıkladı.

WABetaInfo’nun duyurusuna göre WhatsApp, Android sürümü için durum güncellemelerini değiştirmeye başladı. Metin araçlarıyla ilgili olacak bu güncellemeye dair eklenen yazı tiplerinin klavye üzerinden daha kolay bir şekilde değişeceği ifade edildi. Kullanıcılar, bu şekilde yazı tipleri arasında daha kolay bir geçiş imkanına sahip olacak.

İkinci özelliğe göre ise durum güncellemeleri için yazılan metinler; sağa, sola ya da tercihe bağlı ortalı bir şekilde hizalanabilecek. Bu özellikle birlikte, yazı odaklı durum güncellemeleri için daha çok tercih ediliyor. Yenilik sayesinde herhangi bir metin şeklinde paylaşılan durumlar, daha düzenli bir biçimde görünecek.

WhatsApp Android durum güncellemeleri için test edilen son özelliğe göre metnin arka planı tercihe göre renk değiştirecek. WhatsApp kullanıcıları, durumun arka fonunu ya da metnin arka planını daha iyi kontrol edecek.

Android WhatsApp durum güncellemeleri için yeni metin düzenleme araçları, şu anda test aşamasında bulunuyor. Yeniliklerin kararlı sürüme ne zaman geleceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
3
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.