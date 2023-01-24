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WhatsApp’tan müthiş hamle. Bu sürümü tüm kullanıcılara açtı

WhatsApp'ın Mac uygulaması beta sürümü herkese açık hale geldi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:10
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WhatsApp'ın Mac Beta sürümü kullanıma açıldı

WhatsApp’tan müthiş hamle. Bu sürümü tüm kullanıcılara açtı
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Mesajlaşma platformu WhatsApp, Mac Beta sürümünü bugün tüm kullanıcılarına açtı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre,  WhatsApp’ın yerel bir sürümünü bekleyen Mac kullanıcıları artık sorunsuz bir şekilde indirebilir. Bu yeni uygulama, Mac donanımı için optimize edildi. Bunun yanı sıra Mac Catalyst ile oluşturuldu. Bundan dolayı da mevcut web sürümünden daha hızlı ve verimli bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Ayrıca bu sürüm sayesinde kişileri ve etkileşimleri bir bakışta görmeniz mümkün. Bunun yanı sıra sohbetler, aramalar, arşivlenmiş ve yıldızlı mesajlar arasında kolayca geçiş yapmak için üç panelli yeni bir arayüze sahip olursunuz.

Yeni WhatsApp beta sürümü, geliştiricilerin iOS uygulamalarını macOS’a taşımasına ya da her iki platformda da çalışabilen bir sürüm oluşturmasına izin veriyor.

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