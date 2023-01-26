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Instagram'a dinamik profil fotoğrafı özelliği geliyor. Bakın özellik nasıl görünüyor

Instagram, kullanıcıların hem profil fotoğraflarını hem de avatarlarını sergilemesini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:28
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Instagram'da hem profil fotoğrafı hem de avatar gözükecek

Instagram'a dinamik profil fotoğrafı özelliği geliyor. Bakın özellik nasıl görünüyor
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Firma yaptığı açıklamada, “Artık profil fotoğrafınız ile avatarınızı tek karede birleştirebiliyorsunuz” dedi ve devam etti: “İsteyenler profil fotoğrafınıza tıklayarak avatarınızı görebiliyor.”

Profil fotoğrafına geçiş yapılabilecek bir avatar eklemek için “Profili Düzenle” bölümüne girmeniz gerekli. Avatarınızı ekledikten sonra profil fotoğrafının dinamik değişme seçeneği otomatik olarak başlatılıyor.

Meta, yaklaşık bir yıl önce Instagram'a avatarları getirdi ve şimdi dinamik profil fotoğrafı özelliğinin eklenmesiyle onları uygulama içinde daha belirgin hale getirmek için çalışıyor. Şirket ilk olarak 2020 yılında Snapchat’ın Bitmoji'siyle rekabet etmek için avatarları getirmişti ve o zamandan beri Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'da sürekli olarak güncelliyor.

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