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WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp'a tartışmalı bir güncelleme yapıldı. Beta sürümünde bulunan özellik sayesinde bazı kullanıcılar kendi kendilerine uygulama üzerinden mesaj gönderebiliyor.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:31
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:34
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WhatsApp kullanıcıları artık kendi kendilerine mesaj atabilecek

WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
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WhatsApp, web sürümünde bulunan bir özelliği mobile de taşıdı. Daha önceden web’ten mesaj davetiyesi atarak dışarıdan başlatılan sohbetle kişinin kendine bir mesaj yollaması mümkündü.

ÖZELLİK MOBİLDE BETA KULLANICILARINA GETİRİLDİ

Beta kullanıcılarına yapılan güncelleme kapsamında artık kullanıcılar rehberindeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendisiyle sohbet başlatabilecek.

KENDİ KENDİNE MESAJ ATMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp’tan kendi kendine mesaj göndermek isteyen kullanıcılar rehberindeki kişi seçtiği sayfanın en üstünde kendini görebilecek ve buraya tıklayarak kendinize mesaj gönderebilecek.

Yeni özelliğin beta sürümünden çıkarak bütün sürümlere gelip tüm kullanıcıların kullanımına sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. WhatsApp, son olarak grup sohbetlerinde gönderilen mesajlarda mesajı gönderinin profil fotoğrafını mesajla birlikte gösteren özelliğini test etmekteydi.

WEB’TE KULLANICI KENDİ KENDİNE NASIL MESAJ ATIYORDU

WhatsApp'ta bir kullanıcının kendi kendine mesaj göndermek için dolaylı bir yolu tercih etmekteydi. Bunun için normalde bir kişiye ya da gruba doğrudan mesaj atmak üzere kullandığı 'wa.me' bağlantısını kullanıyordu.

Kendine mesaj göndermek isteyen kişi "wa.me//905XXXXXXXXX" bağlantısını tarayıcıda açıyor ve 'Sohbete başla' seçeneğine tıklanıyordu.

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