WhatsApp kullanıcıları dinliyor olabilir. Özür dilediler! Dikkat cebinizde casus var

Bir sosyal medya kullanıcısı uyuduğu sırada WhatsApp'ın mikrofonu kullandığını söyledi. Android Geliştiriciler bazı kullanıcılarda bu hatanın yaşanmasından dolu özür diledi.

WhatsApp kullanıcıları dinliyor olabilir. Özür dilediler! Dikkat cebinizde casus var

Android kullanıcıları WhatsApp'in uygulamayı kullanmasa bile mikrofonu kullandığını iddia etti.

WhatsApp’ın kullanılmadığı esnada mikrofonun kullanıldığını iddia eden kullanıcı, "Ben uyurken ve sabah 6'da uyandığımdan beri WhatsApp arka planda mikrofonu kullanıyor. Neler oluyor?" dedi.

WHATSAPP'A GÜVENİLMEZ

Twitter'ın sahibi Elon Musk, bu Tweet'i alıntılayarak WhatsApp'e güvenilmez dedi.

“KAFA KARIŞIKLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ”

Tüm bu yaşananların ardından Android Geliştiriciler resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:

"Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkileyen yeni bir Android hatası, Android Gizlilik Panosu'nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimler üretti.

Kullanıcılar artık bu sorunu çözmek için WhatsApp uygulamalarını güncelleyebilir.

Ortaklıkları için WhatsApp'a teşekkür ediyor ve bu hatanın kullanıcılarda yaratmış olabileceği kafa karışıklığı için özür diliyoruz."

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