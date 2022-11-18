WhatsApp'a video modu geliyor. Her geçen gün Instagram'a benziyor

WhatsApp kullanıcıları şu anda kamera tuşuna uzun süre basılı tutarak video kaydı yapabiliyor. Fakat basılı tutmak bazı durumlarda kullanım deneyimi açısından işleri zorlaştırmaktadır. Firma da bu sorunun yaşanmaması adına yeni video modunu test etmeye başladığını duyurdu.

Uygulama yaptığı açıklamalarda yeni video modu sayesinde kullanıcılar artık video kaydederken yuvarlak tuşa basılı tutmak zorunda kalmayacak. Bu güncelleme dışında fotoğraf/video simgesi de yeniden tasarlanarak değişecek.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Anlık mesajlaşma uygulaması ayrıca dün grup sohbetleri için anket özelliğinin kullanıma sunulduğunu da resmi Twitter hesabından duyurdu. Kullanıcılar tarafından kısa sürede sevilen özellik, birçok kişi tarafından kullanılıp sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kişinin yer aldığı iş ve okul gruplarında anlaşmazlık konusunda anketlere sık sık başvurulması bekleniyor. Firma ek olarak birden fazla cihazın tek hesapta kullanılabileceği Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp hesaplarını dört farklı cihazda açacak.

Meta çatısı altında yer alan sosyal medya platformları birbirlerinde bulunan özellikleri alarak git gide benzerlik gösteriyor. Bir yandan uygulamalar kopyalanırken diğer yandan da kullanıcılar yeni fonksiyonlar sayesinde kullanım deneyimi yaşıyor.