18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • WhatsApp'a video modu geliyor. Her geçen gün Instagram'a benziyor

WhatsApp'a video modu geliyor. Her geçen gün Instagram'a benziyor

Sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp'a video modunun geleceği duyuruldu. Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman uygulamaya geleceği tam olarak bilinmemekle birlikte uygulamanın zamanla Instagram'a benzediği yorumu yapıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:09
Takip Et

WhatsApp'a video modu özelliği geliyor

WhatsApp'a video modu geliyor. Her geçen gün Instagram'a benziyor
+
Aa
-

WhatsApp kullanıcıları şu anda kamera tuşuna uzun süre basılı tutarak video kaydı yapabiliyor. Fakat basılı tutmak bazı durumlarda kullanım deneyimi açısından işleri zorlaştırmaktadır. Firma da bu sorunun yaşanmaması adına yeni video modunu test etmeye başladığını duyurdu.

Uygulama yaptığı açıklamalarda yeni video modu sayesinde kullanıcılar artık video kaydederken yuvarlak tuşa basılı tutmak zorunda kalmayacak. Bu güncelleme dışında  fotoğraf/video simgesi de yeniden tasarlanarak değişecek. 

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Anlık mesajlaşma uygulaması ayrıca dün grup sohbetleri için anket özelliğinin kullanıma sunulduğunu da resmi Twitter hesabından duyurdu. Kullanıcılar tarafından kısa sürede sevilen özellik, birçok kişi tarafından kullanılıp sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kişinin yer aldığı iş ve okul gruplarında anlaşmazlık konusunda anketlere sık sık başvurulması bekleniyor. Firma ek olarak birden fazla cihazın tek hesapta kullanılabileceği Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp hesaplarını dört farklı cihazda açacak.

Meta çatısı altında yer alan sosyal medya platformları birbirlerinde bulunan özellikleri alarak git gide benzerlik gösteriyor. Bir yandan uygulamalar kopyalanırken diğer yandan da kullanıcılar yeni fonksiyonlar sayesinde kullanım deneyimi yaşıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
7
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak
﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak
﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak
﻿Uzmanı kalp yetmezliği riskini belirleme testini açıkladı
﻿Uzmanı kalp yetmezliği riskini belirleme testini açıkladı
﻿Uzmanı kalp yetmezliği riskini belirleme testini açıkladı
﻿Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
﻿Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
﻿Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.