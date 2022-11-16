16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Anayasa Mahkemesi’nden Whatsapp için flaş karar! İş yerinde bunu yapan patron suçlu bulunacak

Anayasa Mahkemesi’nden Whatsapp için flaş karar! İş yerinde bunu yapan patron suçlu bulunacak

Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanan karara göre çalışanının mesajlarını okuyan işveren suçlu bulundu. Özel hayata saygı bağlamında şirkette ya da şirketin işçiye sağlamış olduğu cihazlarda bulunan özel mesajların okunması suç sayıldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:15
Takip Et

Anayasa Mahkemesi çalışanının özel mesajlarını okuyan patronu suçlu buldu

Anayasa Mahkemesi’nden Whatsapp için flaş karar! İş yerinde bunu yapan patron suçlu bulunacak
+
Aa
-

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçi şirket tarafından temin edilen akıllı telefon, bilgisayar ve tabletleri kullanıyor Üstelik bu çalışanlar şirketlerine ve çalışanlarına özel hesaplarını açık bırakarak mesailerini sonlandırıp, cihazları kapatıp evlerine gidiyorlar.

Ancak şirket tarafından temin edilen bir bilgisayarda yedeği olmayan kişisel dosyaları ve verileri bulundurmamak tavsiye ediliyor. Çünkü ufak bir güncelleme veya sistem açığı nedeniyle ilgili çalışanların yapacağı müdahale sırasında bu verileriniz açığa çıkabilir veya silinebiliyor.

Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyeti tarafı bulunan bu kişisel hesaplara erişim büyük sorunlar da doğurabiliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan WhatsApp kararı da bu konuda emsal niteliği taşıyor. Çünkü 21/9/2022 tarihli ve 2019/25604 başvuru numaralı karar ile çalışanının mesajlarını okuyan işveren suçlu bulundu.

Kararın detaylarında yer alan bilgilere göre; AYM’ye ulaşan davanın konusunun sonuçtan farklı olduğunu görülüyor. Özel bir şirket çalışanının sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılıyor. Gerekçe olarak da bu kişiye verilen telefonun incelenmesi ve mesajlaşmalarında görülen olduğu bildiriliyor.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; İşten çıkarılan şahıs ilk olarak feshin haksız olduğuna dair bir dava açarak kaybediyor. Fakat daha sonra AYM’ye giderek özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunuyor.

Açıklamasında ise iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, feshe dayanak yapılan mesajlaşma içeriklerinin bir suretinin fesih bildirimine eklenmediğini, yazışmaların hayal mahsulü olduğunu, şirketin verdiği telefon hatlarının çalışanların özel hayatlarında da kullanıldığını, bu yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini söylüyor.

Bunun sonucunda AYM de iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ve de bunun gereği olarak süreçle ilgili çalışanlara işveren tarafından önceden bilgilendirilme yapılması gerektiği şeklinde bir karar aldı. Ayrıca amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemesi gerektiği söylendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.