Anayasa Mahkemesi’nden Whatsapp için flaş karar! İş yerinde bunu yapan patron suçlu bulunacak

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçi şirket tarafından temin edilen akıllı telefon, bilgisayar ve tabletleri kullanıyor Üstelik bu çalışanlar şirketlerine ve çalışanlarına özel hesaplarını açık bırakarak mesailerini sonlandırıp, cihazları kapatıp evlerine gidiyorlar.

Ancak şirket tarafından temin edilen bir bilgisayarda yedeği olmayan kişisel dosyaları ve verileri bulundurmamak tavsiye ediliyor. Çünkü ufak bir güncelleme veya sistem açığı nedeniyle ilgili çalışanların yapacağı müdahale sırasında bu verileriniz açığa çıkabilir veya silinebiliyor.

Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyeti tarafı bulunan bu kişisel hesaplara erişim büyük sorunlar da doğurabiliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan WhatsApp kararı da bu konuda emsal niteliği taşıyor. Çünkü 21/9/2022 tarihli ve 2019/25604 başvuru numaralı karar ile çalışanının mesajlarını okuyan işveren suçlu bulundu.

Kararın detaylarında yer alan bilgilere göre; AYM’ye ulaşan davanın konusunun sonuçtan farklı olduğunu görülüyor. Özel bir şirket çalışanının sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılıyor. Gerekçe olarak da bu kişiye verilen telefonun incelenmesi ve mesajlaşmalarında görülen olduğu bildiriliyor.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; İşten çıkarılan şahıs ilk olarak feshin haksız olduğuna dair bir dava açarak kaybediyor. Fakat daha sonra AYM’ye giderek özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunuyor.

Açıklamasında ise iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, feshe dayanak yapılan mesajlaşma içeriklerinin bir suretinin fesih bildirimine eklenmediğini, yazışmaların hayal mahsulü olduğunu, şirketin verdiği telefon hatlarının çalışanların özel hayatlarında da kullanıldığını, bu yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini söylüyor.

Bunun sonucunda AYM de iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ve de bunun gereği olarak süreçle ilgili çalışanlara işveren tarafından önceden bilgilendirilme yapılması gerektiği şeklinde bir karar aldı. Ayrıca amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemesi gerektiği söylendi.