WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma nasıl yapılır? Test aşaması sona erdi

iOS için WhatsApp'ın 2.22.23.74 ve Android için WhatsApp’ın 2.22.3.77 sürümü, kısa süre önce duyurulmuştu. Whatsapp, kendi kendine mesaj atma özelliğinin test aşamasının bittiğini ve özelliğin tüm kullanıcılara açıldığını bildirildi. Şu anda bazı cihazlara gelmemiş olan güncellemenin ulaşmış değil ve herkese ulaşması biraz zaman alabilir olarak tanımlandı.

Kendi kendine mesaj özelliğine sahip olup olmadığınızı görmek için yeni bir sohbet başlatmak gerekiyor. Ayrıca kullanıcı adının kişi listesinde en üstünde görünüp görünmediği de kontrol edilmelidir. Bu sohbeti açıldığında, "Kendinize mesaj gönderin" yazan bir başlık gözükmektedir.

Bazı kullanıcılar neden kendi kendinize mesaj göndermek isteyebileceğini düşünmüş ancak bu sorunun cevabını bulamamış olabilir. Örneğin, telefonda bulunan bir bağlantıyı, resmi veya benzer bir şeyi bilgisayara veya bağlı diğer bir cihaza göndermek gerektiğinde işe yarayacaktır.

WHATSAPP KENDİNE MESAJ ATMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp’ta bir kullanıcı kendi kendine mesaj atmak istiyorsa, aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir. Ancak yukarıda da söylendiği gibi, kendi kendine mesaj atma özelliği henüz size ulaşmamış olabilir ve bu durumda biraz daha beklemek gerekmektedir.

1. Adım: WhatsApp’ı açın ve yeni bir sohbet başlatma simgesine dokunun.

2. Adım: Ekranda kişiler listenizin açıldığını ve bu listenin en üstünde de kendinizin bulunduğunu göreceksiniz.

3. Adım: Kendi adınıza dokunduğunuzda, sizi "Kendine mesaj at" yazısı karşılayacak.

4. Adım: Artık bu ekrandan kendinize mesaj atabilirsiniz.