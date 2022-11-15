Herkesin beklediği özellik sonunda WhatsApp'a getirildi

WhatsApp; bilgisayar, telefon ve internet tarayıcısında hizmet veren uygulamasına yeni bir özelik getirdiğini duyurdu.

Meta’nın çatı şirketi altında bulunan WhatsApp’ta kullanıcıların uzun yıllardır beklediği özellik bugün hayata geçti.

KENDİ KENDİNE MESAJ DÖNEMİ BAŞLADI

Sosyal mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların yıllardır uygulamaya gelmesini istediği kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif hale getirdi.

Günlük hayatta telefonda bir adres, numara, fotoğraf, tek kullanımlık şifre ya da resimleri bilgisayarda görüntülemek isteyen kullanıcılara artık WhatsApp bir kolaylık daha getirdi.

WhatsApp'ın Android Beta sürümünde, kendi kendinize mesaj atma özelliğinin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Kendi kendinize not bırakmak ya da mesaj gönderme özelliği şu anda test aşamasında olmasına rağmen bazı kullanıcılarda aktif hale getirildi.