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WhatsApp'ta tüm gruplar bir sohbette toplanacak. Ayrı ayrı mesaj göndermeye son

WhatsApp'a getirilen yeni güncellemeyle birlikte artık ayrı ayrı grupları tek bir sohbette toplamak mümkün oluyor. Kullanıcılar, Android'de sohbetlerin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısımda yer alan yeni Topluluklar sekmesi üzerinden özelliğe erişebilecek.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:41
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WhatsApp'ta tüm gruplara tek bir sohbette mesaj atılabilinecek.

WhatsApp'ta tüm gruplar bir sohbette toplanacak. Ayrı ayrı mesaj göndermeye son
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WhatsApp’ın yeni Topluluklar özelliği sayesinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolaylıkla okunabilecek. 

Bu özellikle okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplanabilecek. Ayrıca kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek.

WhatsApp, Topluluklar ile birlikte platforma yenilikler de getirdi. Tüm kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanına da ulaştı.

Grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp Topluluklardaki Yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

WhatsApp, Grupları ve Topluluklar’ı yakın zamanda kullanıma sunacağını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamada, yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek mümkün olacak. Aynı şekilde, aynı Grup veya Topluluk’ta bulunduğunuz kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenme imkanı da sunulacak.

Son olarak daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkan tanıyacak.

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