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WhatsApp'a sessizlik modu geliyor. Çıldırtan bildirim sesi sona eriyor

WhatsApp'ta özellikle gruplardan gelen ve susturulamayan bildirimler ve durmayan aramalar için uygulama yeni bir özellik test ettiğini duyurdu. Özelliğin 'Rahatsız etmeyin' modu olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 09:58
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WhatsApp'ta gruplara yönelik yeni bir rahatsız etmeyin modu oluşturuldu

WhatsApp'a sessizlik modu geliyor. Çıldırtan bildirim sesi sona eriyor
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grupların otomatik olarak sessize alınacağı bir özellik üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Sosyal medya uygulaması bu güncellemeyi artık kararlı sürüme dönüştürdü.

WhatsApp artık birçok kalabalık gruba sahip kullanıcılarının gereksiz bildirimlerden kurtarılmasını sağlayacak. Şirket bu özelliğin arkasına test ettiği 'Rahatsız Etmeyin' modununda benzer bir işlevle çağrılar için çalışacağının altını çizdi.

Shiftdelete.net'te yer alan habere göre; WhatsApp için 'Rahatsız Etmeyin' modu, etkinleştirildiği durumlarda aramaları otomatik olarak kapatacak. Böylece kullanıcılar dinlenmek istedikleri ve meşgul oldukları zamanlarda çağrıları görmeyecek. Yani test aşamasında olan bu fonksiyon, telefonlarda olan klasik 'Rahatsız Etmeyin' özelliğiyle benzerlik gösterirken tek farkının yalnızca bağlı olduğu uygulama içinde çalıştığı ifade edildi. Sosyal medya uygulamasının bu yeni özelliklerine bakıldığında kullanıcılarının özel alanlarına dikkat ettiği belirtildi.

WhatsApp kullanıcıları, 'Rahatsız Etmeyin' modunu etkinleştirdiğinde arayan ya da çağrı bırakan kişiler bunu göremeyecek. Mod açık olduğunda gelen aramalar ise Aramalar kısmında “Rahatsız Etmeyin Tarafından Susturuldu” etiketiyle yer alacak. Kısacası herhangi bir çağrı mod açık olduğu sırada gelirse kullanıcının kendisinin kontrol etmesi gerekecek.

Test aşamasındaki mod, dün bazı test kullanıcılarına sunuldu. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için belli değil.

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