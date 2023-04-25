WhatsApp uygulamasında toplu mesaj özelliği çok sık kullanılıyor. WhatsApp’dan toplu Cuma veya bayram mesajı göndermek isteyenler WhatsApp toplu mesaj özelliğini araştırıyor. Peki, WhatsApp’da toplu mesaj nasıl atılır? WhatsApp’da toplu mesaj atma yöntemi nedir?

WHATSAPP TOPLU MESAJ NASIL ATILIR?

Mesajlaşma platformlarının başında gelen WhatsApp’tan toplu mesaj atılma özel günlerde sık tercih ediliyor. WhatsApp’dan nasıl toplu mesaj atılacağını sizler için derledik. İşte WhatsApp toplu mesaj atma yöntemi..

- WhatsApp’ı açtıktan sonra sohbetler ekranının en üstünde bulunan Toplu Mesaj Listeleri’ne dokunun.

- Toplu Mesaj Listeleri ekranının en altında bulunan Yeni Liste’ye dokunun.

- Mesajınıza eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.

- Oluştur’a dokunun. Bu seçeneğe dokunduğunuzda yeni bir toplu mesaj listesi oluşturulur.

Toplu mesaj listesine gönderdiğiniz mesajlar, listede bulunan ve sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan tüm alıcılara gönderilir. Alıcılar bu mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Ve cevapladıklarında mesaj Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür. Gönderdikleri cevap toplu mesaj listesindeki diğer alıcılara gönderilmez.

TOPLU MESAJ LİSTELERİ NASIL DÜZENLENİR?

- Toplu Mesaj Listeleri’nizi açtıktan düzenlemek istediğiniz listenin yanındaki "i" simgesine dokunun.

Liste Bilgisi ekranından aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Toplu mesaj listenizin adını değiştirebilirsiniz.

- Listeyi düzenle...’ye dokunarak alıcı ekleyebilir ve çıkarabilirsiniz.

- Toplu mesaj listelerini silme

- Sohbetler ekranının en üstünde bulunan Toplu Mesaj Listeleri düğmesine dokunun.

- Silmek istediğiniz toplu mesaj listesini sola kaydırın ve Sil’e dokunun.

- Alternatif olarak, önce Düzenle’ye, ardından silmek istediğiniz listenin yanındaki "–" simgesine > Sil’e dokunun.