﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi

WhatsApp Messenger şu anda haberleşme platformu olarak kullanılıyor. Uygulama, eski “Yahoo!” çalışanları olan Jan Koum ve Biran Acton tarafından ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Santa Clara’da kuruldu.

Kuruculardan Jan Koum, platform için WhatsApp adını seçti. Bunun nedeni de kulağa “what’s up” (naber) gibi geldiği için bu adı seçtiğini belirtti. Öncelikle Koum, uygulamayı 24 Ocak 2009’da kurdu. Bir ay sonra ise Koum, doğum günü olan 24 Şubat 2009’da WhatsApp Inc.’i kurdu. Ağustos ayında ise platformu iPhone için App Store’da yayınladı.

Diğer kurucu Brian Acton, eski Yahoo! arkadaşlarını 250 bin dolar yatırmaları ve statü kazanmaları için ikna etti. Bunun ardından platforma ilk olarak fotoğraf ve video dosyası gönderme özelliği geldi. Sonrasında da grup özellikleri gelmeye başladı.

GÜN GEÇTİKÇE POPÜLERLİĞİ ARTTI

2010 yılının ağustos ayında ise WhatsApp, Android sisteminde de yer aldı. 2013 yılında sesli mesaj özelliği ile karşımıza çıkan platform, zamanla daha farklı özelliklerle kendini geliştirmeyi başardı. Günümüzde de yeni özellikler gelmeye devam ediyor.

İlk olarak iPhone, sonrasında da Android ve Windows gibi işletim sistemlerine gelen platformun popülaritesi gün geçtikçe artış gösterdi. Türkiye’de ise genel olarak 2010 yılında yaygın olmaya başladı. Ülkemizde hızla popüler olan WhatsApp, kısa zamanda milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Popülerliğini korumaya devam eden platform hem iş hem de sosyal hayatta önemli bir role sahip oldu.