WhatsApp’a bireysel sohbet kilidi geliyor. İşte yeni özellik

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp Bireysel Sohbet Kilidi özelliğini kullanıma sunacak.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Whatsapp'ta halihazırda bulunan ve kullanıcıların tüm uygulamayı biyometrik kimlik doğrulama ile kilitlemesine izin veren ''Gizlilik'' sekmesine eklenecek.

Böylece yeni özellik, kişi veya grup bilgileri ekranında bulunan belirli sohbetlerin parmak izi veya şifre doğrulaması ile kilitlenmesine fırsat tanıyacak.

Ayrıca Biresel Sohbet Kilidi özelliği ile korunan sohbet mesajlarında, medya dosyalarının cihaz galerisine otomatik olarak kaydedilmesi de engellenmiş olacak.

Ek olarak WhatsApp, uygun kimlik doğrulaması olmadan kilitli bir görüşme açıldığında, görüşme geçmişinin silinmesini talep edecek.