WhatsApp'a yeni 'kanallar' özelliği geliyor. Daha önce Telegram ve Instagram da denemişti

Editör: Osmancan EROK

Instagram’da bir kanala girildiğinde içerik oluşturucu tarafından paylaşılan mesajları ve duyuruları görmek 'Kanallar sekmesi' sayesinde mümkün hale gelmişti.

Aynı özelliğin şimdi ise WhatsApp'tan denendiği ortaya çıktı.

WhatsApp Kanalları, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurması için daha fazla seçenek sunacak. Bu yeni özellik, kendine özel topluluk oluşturmak ve takipçilerini genişletmek isteyen markalar ve fenomenler için kullanışlı olacak. Ayrıca kanala katılanlar da belirli bir konu hakkında anlık bilgilendirme alacak.

Telegram’da şu anda bu özelliğin aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

Telegram’da kanal açan markalar, kampanya ve özel fırsatlarını bu kanallardan duyurabiliyor. WhatsApp’taki yeni özellik de kullanıcıların ilgilendikleri konularda güncel kalmalarını sağlayacak.

WhatsApp'taki 'kanallar sekmesi' şu anda test aşamasında. Resmi bir çıkış tarihi ise şu an için açıklanmış değil.

İŞTE WHATSAPP'TAKİ 'KANALLAR SEKMESİ'NE AİT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ