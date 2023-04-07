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WhatsApp'ın tasarımı değişiyor. İşte yeni görünüm

Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen WhatsApp Android cihazlarda tasarım değişikliği yapacağını ifade etti. Android kullanıcılarının da iOS'daki gibi bir tasarıma sahip olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:20
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WhatsApp'ta tasarım değişikliği

WhatsApp'ın tasarımı değişiyor. İşte yeni görünüm
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WhatsApp tasarımında bazı değişiklikler yapmak için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Daha öncesinde Android ve iOS için çeşitli yenilikler sunan uygulama şimdi tasarım değişikliği ile gündeme geldi. Paylaşılan ekran görüntüsünde ise bu değişiklikleri doğruluyor.

WhatsApp, birçok özelliğine güncellendi. Şimdi ise daha çok sohbet tarafında gerçekleşecek bir değişiklik geliyor. Bilgilere göre Android kullanıcıları, iOS kullanıcılarında olduğu gibi yeni bir ana sayfa görüntüsüne sahip olacak.

WABetaInfo’nun paylaşımına göre çıkan ekran görüntüsü yeni görünümü ortaya çıkardı. Tasarıma göre kullanıcılar, yeni sohbet oluşturmak için ya da başka bölüme giriş yapmak için çaba sarf etmeyecek. Bunun için iOS’larda olduğu gibi alt kısımdaki işlevlerden istedikleri işlemlere ulaşabilecekler.

iOS cihazlarda bu özellik yer alıyor ancak Android’de yoktu. Meta’nın böyle bir değişiklik yapması birçok Android kullanıcısını sevindirecek gibi duruyor.

WhatsApp’ın 2.23.8.4 kodlu Android beta sürümündeki yenilik, Android arayüzünün iOS’a daha çok benzeyeceğini ifade ediliyor.

İŞTE YENİ TASARIM

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