WhatsApp'ın tasarımı değişiyor. İşte yeni güncellenin görünümü

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın tasarımını değiştirme kararı aldığını duyurdu. Yeni tasarıma dair bir görüntü paylaşıldı.

WhatsApp'ın tasarımı değişiyor. İşte yeni güncellenin görünümü

WABetaInfo’dan gelen bir ekran görüntüsüne göre WhatsApp’ın tasarımında bir değişikliğe gidildi.

Ortaya çıkan ekran görüntüsüne dikkatli bakıldığında yeni sekme çubuğunun düz siyah blok yerine yarı saydam bir efektle daha şık bir hale geldiği gözlerden kaçmıyor.

Özelliğin hala geliştirme aşamasında ve henüz beta kullanıcılarına açılmadığı belirtilirken bu görünümün ayrıca büyüyen iPhone ekranlarında daha rahat bir kullanımın da kapısını aralayacağı düşünülüyor.

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WhatsApp, yeniden tasarlanan arayüz ile yeni özelliklerini daha çekici hale getirmek istiyor. Yenilenen arayüzün ne zaman kullanıma açılacağı ise hala belirsiz. Ancak ilk olarak iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edileceğini belirtmek gerekiyor.

Tasarım tarafında Android‘de bazı değişiklikler bulunuyor. Android 2.23.11.19 için WhatsApp beta güncellemesini yükleyen kullanıcılar, alt gezinme çubuğuyla ilgili birkaç küçük değişiklik fark etti.

PAYLAŞILAN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ŞÖYLE:

ekran-alintisi.png

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