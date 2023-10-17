WhatsApp’ta bu olay tarihe karışıyor. Yeni özellik yolda

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, hem iOS 17 hem de Android 14 tarafında karşımıza çıkan geçiş anahtarı desteği özelliği için düğmeye bastı.

Google ve Apple’ın son Android ve iOS güncellemesi ile gelen yeni geçiş anahtarı özelliği için ilk destek WhatsApp’tan geldi. Özellik uygulamalarda telefonunda yer alan biyometrik ve şifre girişleri ile girişi sağlıyor.

Burada her uygulama için şifre belirlemek yerine o uygulama için bir geçiş anahtarı oluşturmanız isteniyor. Ancak burada oluşturulan şifre sadece sistem üzerine kayıtlı ve sizin ya da istemcinin görüntülemesi mümkün değil. İşte artık WhatsApp, özellikle basit şifre oluşturan kullanıcıları için önemli bir güvenlik açığını bu şekilde kapatıyor.

Böylece telefonunuzda hali hazırda kullanılan desenle, biyometrik giriş yöntemleri ile bir geçiş anahtarı oluşturmanız mümkün. Geçiş anahtarı şifreleme yöntemi geleceğin de güvenlik önlemleri arasında olacak.

Böylece kullanıcıların şifre unuttum derdinin de geçiş anahtarı ile tarih olma ihtimali var.