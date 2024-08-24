Fatih Terim Arda Turan'a duacı oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Eyüpspor rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile birlikte 7 puana ulaşan Eyüpspor maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Fatih Terim ile görüntülü görüşme yapan Arda Turan o görüşmeden aldığı bir ekran resmini sosyal medyadan paylaşarak "hayır duasını da aldık hocam" dedi.