Fatih Terim Arda Turan'a duacı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Arda Turan'a duacı oldu

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan Sivasspor galibiyeti sonrası Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden bir kesiti sosyal medyadan paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Eyüpspor rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile birlikte 7 puana ulaşan Eyüpspor maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Fatih Terim ile görüntülü görüşme yapan Arda Turan o görüşmeden aldığı bir ekran resmini sosyal medyadan paylaşarak "hayır duasını da aldık hocam" dedi.

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