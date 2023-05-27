WhatsApp’tan kullanıcılara uyarı: Endişe etmeyin ve bu adımı takip edin

Editör: Ersoy Özdem

Sosyal medya uygulaması WhatsApp, güncellemeler yaparak bazı iyileştirmeler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp en son iOS 23.11.0.70 güncellemesini duyurmuştu. Bu güncelleme ile yeniliklerin geleceği de açıklamıştı.

Bu güncellemeyi duyurmasının ardından WhatsApp kullanıcılarına sosyal medyadan bir uyarıda bulundu.

Güncelleme sonrasında mesaj gönderirken bazı sorumların olabileceğine değinen WhatsApp, özellikle medya mesajlarının Android kullanıcılarına gidemeyebileceğini açıkladı.

WhatsApp bu sorundan kurtulmak için geçici olarak önceki 23.10.0.76 beta sürümüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

WABetaInfo’ndan yapılan duyuru şöyle:

Bu güncellemeyi yükledikten sonra, bazı kullanıcılar mesaj gönderirken sorun yaşayabilir. Özellikle, medya mesajları Android kullanıcılarına teslim edilemeyebilir.

Bu sorunu yaşıyorsanız lütfen geçici olarak önceki 23.10.0.76 beta sürümüne geçin.