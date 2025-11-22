Galatasaray'ın Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, kulbünü YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Cimbom'a transfer sürecini anlatan genç oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekti.

İşte Wilfried Singo'nun açıklamaları:

'GALATASARAY BAŞKA BİR DÜNYA'

"Okan Buruk, buraya gelmeden önce benimle İtalyanca konuşup buradaki projeden bahsetti. Bu da Galatasaray'a imza atmamı sağladı. İnanılmaz saygı ve sevgi görüyorum. Galatasaray başka bir dünya..."

'ÇOK İYİ TAKIMIMIZ VAR'

"Transfer olduktan sonra inanılmaz bir değişim ve atmosfer yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yarı finale, finale ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Hatta neden kazanmayalım? Çünkü çok iyi takımımız var. İnşallah."