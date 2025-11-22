Galatasaray Çağdaş Faktoring, kısa bir süre önce başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırmıştı. Bu doğrultuda yeni antrenör için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da göreve Memnun'un yardımcısı Fırat Okul getirildi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! 'Adam değilmiş'Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! 'Adam değilmiş'Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Takım artık o isme emanet - Resim : 2

Tüm dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'İhanet'Tüm dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'İhanet'Spor

İşte konuyla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklama:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Fırat Okul getirilmiştir.

Yeni başantrenörümüzün ekibinde, yardımcı antrenör olarak Murat Tuna görev yapacaktır.

Uzun yıllardır hem kulüp takımlarında hem de milli takım düzeyinde önemli sorumluluklar üstlenen çalıştırıcımıza, Galatasaray’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."

Domenico Tedesco'nun dünyası başına yıkıldı! İnanılmazDomenico Tedesco'nun dünyası başına yıkıldı! İnanılmazSpor
Robert Lewandowski Fenerbahçe'ye cevabını verdi! Koptu geliyorRobert Lewandowski Fenerbahçe'ye cevabını verdi! Koptu geliyorSpor
Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Önce Çekya şimdi SırbistanTürk düşmanlığı sınır tanımıyor! Önce Çekya şimdi SırbistanSpor
Tahkim Kurulu kararını verdi! 149 hakemin kariyeri resmen bittiTahkim Kurulu kararını verdi! 149 hakemin kariyeri resmen bittiSpor
Houston Rockets'a teselli... Alperen Şengün'den geceye damga vuran hareketHouston Rockets'a teselli... Alperen Şengün'den geceye damga vuran hareketSpor