Galatasaray Çağdaş Faktoring, kısa bir süre önce başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırmıştı. Bu doğrultuda yeni antrenör için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da göreve Memnun'un yardımcısı Fırat Okul getirildi.

İşte konuyla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklama:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Fırat Okul getirilmiştir.

Yeni başantrenörümüzün ekibinde, yardımcı antrenör olarak Murat Tuna görev yapacaktır.

Uzun yıllardır hem kulüp takımlarında hem de milli takım düzeyinde önemli sorumluluklar üstlenen çalıştırıcımıza, Galatasaray’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."