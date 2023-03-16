16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

William Arao Sevilla maçına hazır

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu William Arao, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 20:23
Takip Et

William Arao'dan flaş açıklamalar

William Arao Sevilla maçına hazır
+
Aa
-

Fenerbahçe'de Willian Arao, Sevilla ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu.

"TURU ÇEVİRECEK SONUCU ALIRIZ"
Arao, "Zor bir maç bekliyorum tıpkı deplasmandaki gibi. Ama taraftarın desteği bizim için çok önemli. Umarım maça iyi başlarız ve turu çevirecek sonucu alırız" dedi.

"HERKES BU MAÇA HAZIR"
Brezilyalı orta saha, sözlerine, "Takımdaki herkes bu maça hazır. Takımdaki herkes Fenerbahçe için mücadele edebilecek kalite ve kapasiteye sahip. İyi bir seviyede oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz turu geçmek için" diye devam etti.

"SAKİN KALMALIYIZ"
Willian Arao, son olarak, "Bugün en önemli şey sakin kalmak. En az 2 farklı kazanmamız lazım. İlk yarıda gol gelmezse sakin kalmaya devam etmemiz lazım. Bizim ikinci yarıda sakin bir şekilde çıkmamız lazım. Arkada sağlam bir görüntü sergilemeyiz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Arao, bu sezon 31 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla 1 gol ve 4 asist kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
6
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
7
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti
﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti
﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti
﻿Son dakika... Bolu'da eğitime ara verildi
﻿Son dakika... Bolu'da eğitime ara verildi
﻿Son dakika... Bolu'da eğitime ara verildi
﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu
﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu
﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu
﻿70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
﻿70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
﻿70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.