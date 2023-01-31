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Windows 11'de büyük arıza. Sistem tekrar bozuldu

Windows 11'in güncelleme sisteminde yaşanan sorun devam ederken hata tekrar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:26
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Windows 11'de güncelleme sorunu

Windows 11'de büyük arıza. Sistem tekrar bozuldu
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Windows 11’de son birkaç aydır kullanıcıların güncellemeleri yüklemesini engelleyen hata tekrar ortaya çıktı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, söz konusu hata bu ayın başlarında yayınladığı KB5022303 ve KB5022360 numaralı güncellemelerde yeniden ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar ilgili güncellemeleri indirip yüklemeye çalışırken 0x800f0831 hata koduyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Buna benzer Windows Update sorunlarının son 5-6 aydır devam etmesi şirketin henüz sorunu çözemediğinin bir işareti.

SORUN DEVAM EDİYOR

Geri Bildirim Merkezi'nde beş ay önce yayınlanan bir gönderide bile Windows 11 güncellemesinin kurulum sürecinde yaşanan sorunlardan bahsediliyor. Microsoft yetkilileri sorunun farkında ve ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yazılım devi hizmet yığını güncellemelerini (SSU) aylık toplu güncellemeye dahil etmek de dahil olmak üzere bazı yollar denedi ancak bu yaklaşım da işe yaramadı.

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