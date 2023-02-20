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Windows XP'nin kullanıp vazgeçtiği logolar ortaya çıktı

Uzun zamandır aynı logoyu kullanan Windows'un ilk günden itibaren kullandığı logolar tespit edildi. İşte o liste...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:17
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İşte Windows XP'nin kullanıp vazgeçtiği logo

Windows XP'nin kullanıp vazgeçtiği logolar ortaya çıktı
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2001 yılında Windows XP, 3 boyutlu gibi görünen bir logo ile ortaya çıkmış ve bu logo değişik varyasyonlarda kullanarak zamanla değiştirmişti.

Tasarım ajansı Frog Design’a göreyse, ilk başta istenen bu tarz bir logo değildi. Firmanın direktörü Casey Potter, Microsoft’un başlangıçta farklı perspektifli bir logo istediğini söylüyor.
Potter, bu istek üzerine Microsoft’a 50 farklı logo alternatifi sunduklarını açıkladı ve bu alternatifleri paylaştı. Bunlar arasında basit tasarımlardan iddialı ve radikal değişikliklere kadar birçok seçenek bulunuyor. Tasarımların listesi ise bir bir paylaşıldı.

Logolarda XP yerine 2002 tarihinin bulunduğu da dikkat çekici bir detay olarak görüldü. Bunun nedeni kesin olarak bilinmese de, Microsoft'un XP için düşündüğü isimlerden birinin Windows 2002 olabileceği düşünülüyor.

İŞTE O LOGOLAR

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