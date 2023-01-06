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Windows’un bu sürümünü kullananlar dikkat. 10 Ocak'ta sona eriyor

Windows 7 ve Windows 8.1 desteği 10 Ocak'ta sona eriyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:27
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Windows’un bu sürümü 10 Ocak'ta sona eriyor

Windows’un bu sürümünü kullananlar dikkat. 10 Ocak'ta sona eriyor
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Windows 7 ve Windows 8.1, 10 Ocak'tan itibaren güvenlik güncellemeleri ve teknik destek alamayacak.

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, 2013 yılında Windows 8 işletim sisteminin daha geliştirilmiş bir sürümü olarak tanıtılan Windows 8.1, yavaş yavaş yolun sonuna geliyor.

Microsoft, Windows 8.1 kullanıcılarını artık yolun sonuna gelindiğini söyleyen bildirimlerle uyarmaya başlamıştı.

10 OCAK'TA DESTEK SONLANACAK

Yapılan açıklamaya göre eski işletim sistemine olan destek, 10 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Bu da kullanıcıların daha yeni bir sürüm için lisans satın almaları gerektiği anlamına geliyor.

Microsoft, Windows 8.1'in yaklaşık 10 yıl öncesinin teknolojisi için tasarlandığını ve bu nedenle yeni işletim sistemine geçilmesi gerektiğini söylüyor.

Windows sürümleri içerisinde yüzde 2.45 civarında bir paya sahip olan Windows 8.1, daha çok kurumsal kullanıcılar tarafından tercih ediliyordu.

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