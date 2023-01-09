Windows o sürümlerden desteğini kesiyor. Kullanıcılar dikkat tarih verildi

Microsoft, Windows kullanıcılarını üzecek yeni açıklamalarda bulundu.

Eski işletim sistemlerinden planlı bir şekilde güncellemeleri kaldıran Microsoft'un yeni hedefi Windows 7 ve 8.1 oldu. Tüm kullanıcılarını Windows 10 ve Windows 11’e çekmeye çalışan şirket, 10 Ocak tarihinde Windows 7 ve 8.1 için yolun sonu olacağını açıkladı.

GÜNCELLEME GELMEYİNCE NE OLACAK

Windows 7 ve 8.1'lik işletim sistemi de özellikle küçük işletmeler, yerel yönetimler, okullar ve özel yazılımlara dayanan ve yeni sistemlere yükseltmek için bütçesi olmayan istasyonlarda kullanıldığına dikkat çekti. Artık bu merkezlerde önemli bir güvenlik riski yaşanabileceği aktarıldı.

Microsoft, bu konuda Windows 7 için genişletilmiş bir destek sunmuştu. Popüler işletim sistemine 2020 yılında güncelleme vermeyi bırakan şirket, iki yıl boyunca çeşitli iş ortaklarına Windows 7 için güvenlik güncellemesi paylaşmaya devam etti.

Eski işletim sistemlerini kullanan şirketlerin bundan sonra yapabileceği iki seçenek bulunuyor. Genişletilmiş destek seçeneklerini değerlendirebilir veya operasyonel olarak işletim sistemlerini yenilemeyi tercih edebilirler.

İşletim sistemlerinin desteğinin kesilmesi, üçüncü taraf uygulamaları da etkiliyor. Örneğin bir süre önce Google Chrome, tarayıcının bu sistemlerde güncelleme almayacağını ve güvenlik açıklarına karşı zafiyet oluşturabileceğini belirtti.