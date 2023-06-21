Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, uygulamaların bir çoğu artık kullanılabilir olmaktan çok uzak olduğu belirtildi.

Bu tür gereksiz uygulamaları silerek depolama alanı kazanabilir ve bazı risklerden kaçınabilirsiniz.

İşte Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar:

QUİCKTİME

Apple, Windows için QuickTime’ın kullanımdan kaldırıldığını duyurmasından kısa bir süre sonra Trend Micro, yazılımın birkaç kritik güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Bundan sonra güncelleme almayacak olan QuickTime’ın bilgisayarınızda kurulu olması artık güvenli değil.

CCLEANER VE DİĞER BİLGİSAYAR TEMİZLEME PROGRAMLARI

Güvenlik açığı sorunlarının da büyük ölçüde ortadan kaldırılması ile artık CCleaner ve benzeri bilgisayar temizleme uygulamaları da gereksiz olarak nitelendirilebilir. Ayrıca Avast tarafından satın alındıktan sonra CCleaner birçok kez çeşitli kötü amaçlı yazılımın da adresi oldu.

ADOBE FLASH PLAYER AND SHOCKWAVE

Adobe Flash Player, Ocak 2021 itibarıyla artık Adobe veya tarayıcılar tarafından desteklenmiyor. Artık tüm modern tarayıcılarda engellenmiş olsa da Flash’ın yerel kopyalarını kaldırmanız yararlı olacaktır. Artık güncelleme almayan bu uygulama, size çeşitli güvenlik açıkları olarak geri dönebilir. Benzer şekilde Adobe Shockwave Player da 2019’da kullanımdan kaldırıldı. Şirket artık bu uygulamayı sunmuyor bu uygulamaya ihtiyaç duyan bir internet sitesi bulma ihtimaliniz de son derece düşük.

JAVA

Chrome ve Firefox’un modern sürümleri de artık Java desteğine veda etmiş durumda. Bu yüzden bir Android geliştiricisi değilseniz veya Java tabanlı özel bir yazılım kullanmıyorsanız bu uygulamayı kaldırmanızı tavsiye ediyoruz.

MİCROSOFT SİLVERLİGHT

Silverlight yalnızca Microsoft’un 2022’nin ortalarında kullanımdan kaldırdığı Internet Explorer’da resmi olarak destekleniyordu. Bu yüzden Silverlight’ı kaldırarak gereksiz bir uygulamadan daha kurtulabilirsiniz.