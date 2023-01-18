Memphis Depay için flaş transfer planı

Atletico Madrid, Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği Memphis Depay için planını belirledi.

TAKAS FORMÜLÜ KULLANILACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre, Diego Simeone'nin ekibinin, Barcelona'ya Depay için 5 milyon euro vermeye hazır olduğu aktarıldı.



Madrid temsilcisinin, bu teklifinin kabul edilmemesi durumunda Depay için Belçikalı yıldız Yannick Carrasco'yu Barcelona'ya vermeyi planladığı belirtildi.



GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Depay'ın adı transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı. İngiliz basını da, Newcastle United'ın yıldız isme ilgisinin olduğunu yazmıştı.



28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da sadece 4 maçta sahaya çıktı. Depay, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldızın Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.