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Memphis Depay için flaş transfer planı

Barcelona'nın 7 milyon euro istediği Memphis Depay ile Atletico Madrid'in ilgilendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 19:03
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Xavi kadroda düşünmüyor: Galatasaray ile anılıyordu

Memphis Depay için flaş transfer planı
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Atletico Madrid, Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği Memphis Depay için planını belirledi.

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İspanyol basınında yer alan habere göre, Diego Simeone'nin ekibinin, Barcelona'ya Depay için 5 milyon euro vermeye hazır olduğu aktarıldı.

Madrid temsilcisinin, bu teklifinin kabul edilmemesi durumunda Depay için Belçikalı yıldız Yannick Carrasco'yu Barcelona'ya vermeyi planladığı belirtildi.
 

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Depay'ın adı transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı. İngiliz basını da, Newcastle United'ın yıldız isme ilgisinin olduğunu yazmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da sadece 4 maçta sahaya çıktı. Depay, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldızın Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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