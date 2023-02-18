﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunuşan Xiaomi 13 serisinin tanıtım tarihi belli oldu.

Model 26 Şubat‘ta Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak.

Öte yandan serinin standart modelinin fiyat etiketi sızdırıldı. Roland Quandt yaklaşan Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı.

8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 euroya raflardaki yerini alması bekleniyor. Aynı varyant Çin’de 588 euroya satılıyor.

Quandt, henüz Pro modelin fiyat etiketleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ayrıca aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Xiaomi 13 Lite‘ın 8 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyonunun 499 euro fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor.