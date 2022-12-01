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Xiaomi 13 etkinliği ertelendi. İşte nedeni

Çin merkezli şirket olan Xiaomi'nin düzenleyeceği ve Xiaomi 13 modelinin tanıtılacağı etkinliğin ertelendiği ifade edildi. Eski Çin lideri Jiang Zemin'in hayatını kaybetmesi üzerine etkinlik farklı bir tarihte gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:38
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Xiaomi 13 modelinin tanıtılacağı etkinlik ertelendi

Xiaomi 13 etkinliği ertelendi. İşte nedeni
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Xiaomi’nin bugün (1 Aralık Perşembe) yeni ürünlerini tanıtması bekleniyordu. Şirketin yaptığı açıklamalarda etkinliğin süresiz olarak ertelediği belirtti. Şirket, etkinliğin yeni tarihini “yakın zamanda” olarak açıkladı.

Çinli üretici Xiaomi, yeni nesil Xiaomi 13 serisini piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ayrıca şirket, Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4 ve MIUI 14’ü de tanıtacaktı.

Xiaomi, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada “Yeni Mi 13 serisinin lansmanının erteleneceğini size bildirdiğimiz için üzgünüz.” Bunun ardından yeni bir paylaşım yaptı. “Yeni çıkış tarihi onaylanır onaylanmaz sizi bilgilendireceğiz. Anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ertelemenin nedeni ise Çin’in eski lideri olan Jiang Zemin’in hayatını kaybetmesi olarak tanımlandı. 96 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü politikacı, Çin’in beşinci devlet başkanıydı. Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Jiang Zemin’in ölüm nedeni, lösemi ve çoklu organ yetmezliği oldu.

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