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Xiaomi 13 Ultra’yla ilgili ilk bilgiler sızdı. Fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi 13 Ultra modelinin çıkış tarihi ve fiyat etiketi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:49
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Xiaomi 13 Ultra telefon modeliyle ilgili ilk bilgiler sızdı

Xiaomi 13 Ultra’yla ilgili ilk bilgiler sızdı. Fiyatı ortaya çıktı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TechGoing, Xiaomi 13 Ultra modelinin çıkış tarihini ve fiyat etiketini sızdırdı.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen TechGoing, son zamanlarda Xiaomi 13 Ultra‘nın ertelendiğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve telefonun en geç nisanda kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Bunun dışında sızıntıda modelin fiyat etiketiyle ilgili detaylar da yer alıyor.

887 DOLAR

Buna göre cihaz, selefi 12S Ultra’yla aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olacak: 887 dolar.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 13 Ultra’nın selefi 12S Ultra’nın teknik özellikleri şöyle:

ÖZELLİKLER

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz.

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