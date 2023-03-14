Xiaomi Redmi 12C'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu. İşte telefonun özellikleri

Xiaomi Redmi 12C, 1 Ocak 2023’te düzenlenen lansmanda sahne almış ve ilk olarak Çin'de tanıtılmaya başlanmıştı.

Zamanla diğer ülkelerin pazarlarına da giren akıllı telefon Türkiye'ye de geldi.

Xiaomi Redmi 12C markanın resmi satış sitesi Mi Store’da satışa açıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Akıllı telefon; 6.71 inç boyutunda 1650 x 720 HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir panel kullanıyor. Düşük modda 500 nit parkalık sunan ekran, okuma modu özelliğinin yanı sıra daha iyi video ve oyun deneyimi sunan bir takım görüntü teknolojilerine de sahip olacak. MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti; 12 nm fabrikasyon sürecinden geçti ve 2,0 GHz hızında 8 çekirdekten oluşuyor. Söz konusu işlemci, genellikle giriş ve orta segment modellerde kullanılıyor.

Redmi 12C‘nin arkasında, f/1,8 diyafram aralığında 50 Megapiksellik ana kamera ve ona eşlik eden derinlik sensörü yer alıyor. Ana kamera ile 1080p çözünürlükte 30 FPS (saniyedeki kare sayısı) video çekebilirsiniz. Öte yandan telefonun ön tarafında ise 5 Megapiksel özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

5000 mAh kapasiteseli bataryaya sahip cihaz, 10 W hızlı şarj ile besleniyor. Ayrıca 4 GB RAM + 64 GB ve 4 GB RAM + 128 GB versiyonları ile satışa çıktı. RAM için GBLPDDR4X, depolama içinse daha yüksek okuma/yazma hızı sunan eMMC 5.1 donanımı kullanılıyor.

XİAOMİ REDMİ 12C TEKNİK ÖZELLİKLERİ

XİAOMİ REDMİ 12C FİYATI:

Xiaomi Redmi 12C 4 GB RAM + 64 GB: 4 bin 899 TL

Xiaomi Redmi 12C 4 GB RAM + 128 GB: 5 bin 299 TL