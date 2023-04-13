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Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu

Xiaomi yeni cihazlarının tanıtılacağını günü açıkladı. Akıllı saat Mi Band 8 için hazırlıklar tamamlanırken ürünün özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:10
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Xiaomi Mi Band 8 tanıtımıyla özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
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Xiaomi, yeni ürünlerinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi konusunda net bir açıklama yaptı.

Xiaomi 13 Ultra ve Pad 6 modellerinin ve Mi Band 8 tanıtılacak. Etkinlik 18 Nisan’da gerçekleştirilecek. Cihaz, selefinde olduğu gibi ilk olarak Çin’de tanıtılacak ve ardından küresel pazardaki yerini alacak.

Oval Xiaomi akıllı bilekliği, AMOLED ekrana sahip olacak. Çok fazla detay bulunmayan bilekliğin 3,87 volt pil ve Bluetooth 5.1 bağlantı onayı aldığını ifade edildi. 

Mi Band 8, beklendiği üzere sağlık ve fitness alanındaki özellikleri bulunuyor. Özellikler arasında kan oksijen takibi ve düşük SpO2 uyarıları, tüm gün kalp atış hızı takibi, uyku takibi ve stres takibi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Fiyat konusundaki bilinmezlik ise sürüyor.

AKILLI SAATİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

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