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Xiaomi Pad 6’nın özellikleri sızdırıldı

Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı. Modelin Nisan ayında tanıtılması bekleniyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:04
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Xiaomi Pad 6’nın özellikleri sızdırıldı

Xiaomi Pad 6’nın özellikleri sızdırıldı
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Xiaomi yeni modellerini tanıtmaya devam ediyoe. Xiaomi Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro’nun özellikleri paylaşıldı.

Modelin Nisan ayında tanıtılması bekleniyor.

ÖZELLİKLER

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Xiaomi Pad 6, serinin amiral gemisi modeli olan Xiaomi Pad 6 Pro, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snadpragon 8 Plus Gen 1 işlemciden alacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcide 3.19 GHz hızında Cortex-X2, 2.75 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.80 GHz hızında çalışan dört tane Cortex- A510 çekirdek bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 730 mevcut.

Xiaomi Pad 6 modeli ise Snapdragon 870 işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. SM8250-AC model koduna sahip Snapdragon 870 işlemci, 7nm teknolojisi ile üretiliyor. İşlemcide 1 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A77, 3 adet 2.42 GHz ARM Cortex-A77 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek yer alıyor. Grafik arabirimi tarafında ise 670 MHz saat hızında çalışan Adreno 650 bulunuyor.

Xiaomi, her iki modelde de 2.8K çözünürlüğe sahip Dolby Vision destekli ekrana yer verecek. AMOLED panel ile geleceği tahmin edilen cihazlar, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

Xiaomi Pad 6, 33W hızlı şarj teknolojisine sahip 10.000 mAh batarya ile tanıtılacak. Şirket, Pro modelinde ise 67W hızlı şarj teknolojisine yer verecek.

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