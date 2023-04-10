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Xiaomi 13T Pro’nun özellikleri açıklandı. Tanıtım tarihi de belli oldu

Temmuz ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 13T Pro’nun özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:15
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Xiaomi 13T Pro’nun özellikleri açıklandı

Xiaomi 13T Pro’nun özellikleri açıklandı. Tanıtım tarihi de belli oldu
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Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi 13T Pro ile ilgili yeni detaylar sızdı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, cihazın Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

Akıllı telefon Çin'de Redmi K60 Ultra olarak satılacak.

ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 13T Pro, 23078PND5G model numarasıyla IMEI'de listelendi. Çin'e özel varyantı olan Redmi K60 Ultra ise 23078RKD5C model numarasıyla listelendi.

Xiaomi'nin iki cihazı da MediaTek'in geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'sinin yerini alan üst düzey Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak.

Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı olsada önümüzdeki günlerde daha cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

 

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