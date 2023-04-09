Xiaomi’den üç modele güncelleme

Xiaomi cihaza geçtiğimiz günlerde MIUI 14 arayüzü güncellemesi gelmişti.

Xiaomiui’nin haberine göre; Xiaomi, EEA yani Avrupa ROM’unu çalıştıran Redmi Note 9S, Note 9 Pro ve POCO X3 NFC modelleri için Android 12 tabanlı MIUI 14 güncellemesini kullanıma sunacak. Güncelleme sırasıyla V14.0.4.0.SJWEUXM, V14.0.4.0.SJZEUXM ve V14.0.4.0.SJGEUXM yapı numaralarıyla gelirken nisan ayının ortalarında yayınlanacak.

Güncellemenin ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağı belirtilirken, ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için yayınlandığı ifade ediliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacak.

MIUI GÜNCELLEMESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Uygulamanın büyük çoğunluğu kullanılmıyorsa silinebilecek.

Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacak.

Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16’lık bir iyileştirmeler yapıldı.

MIUI 14 ile birlikte yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller eklemeye olanak sağlayan canlı bir tema oluşturulabilecek.